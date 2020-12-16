Совфед намерен законодательно запретить «трэш-стримы» после смерти девушки в прямом эфире

Совет Федерации России предложил законодательно запретить «трэш-стримы» после случая с блогером Reeflay, во время прямого эфира которого умерла девушка. Такое решение на заседании приняли сенаторы.

«Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу», - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

С данной инициативой выступил Алексей Пушков. По его словам, в интернете не должно быть пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека.

Инцидент произошел 2 декабря. В ходе стрима блогера его подруга, которая находилась в кадре, умерла. Молодой человек, не отключая трансляции, вызвал медиков и полицию.

Позднее Раменский суд Московской области отправил молодого человека в СИЗО на два месяца. Блогера считают виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.