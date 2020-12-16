Власти Петербурга опровергли сообщения о продлении зимних школьных каникул

Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга опроверг распространенную ранее в соцсетях информацию о продлении предстоящих зимних школьных каникул. Ученики будут отдыхать с 28 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

«Сегодня в социальных сетях распространилась недостоверная информация о якобы принятом решении о продлении в Санкт-Петербурге зимних каникул‼ Комитет по образованию напоминает, что зимние каникулы начнутся 28 декабря и закончатся 10 января. Занятия в петербургских школах возобновятся после окончания каникул - 11 января», - говорится в сообщении.

В комитете попросили петербуржцев пользоваться официальной информацией, которая публикуется на сайте и в соцсетях ведомства.

По последним данным, в Санкт-Петербурге за все время пандемии выявлено 182 022 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки у 3 765 человек обнаружили COVID-19. Умерли за все время наблюдений 6 460 пациентов с коронавирусом. Северная столица идет на втором месте по количеству выявленных заболевших в стране после Москвы.