Американские СМИ сравнили пуски «Булавы» с концом цивилизации

Американский журнал Popular Mechanics оценил залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» с ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах». По мнению издания, визуально пуск выглядел как «превью конца цивилизации».

Журналисты отметили, что данные ракеты, выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части США к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, - территории США к востоку от этой реки.

«Хорошо, что это было всего лишь испытание», - говорится в статье.

Залповая стрельба четырьмя ракетами «Булава» была выполнена в субботу, 12 декабря. Испытания прошли в Охотском море. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона Чижа в Архангельской области.