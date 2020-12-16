Ученые разгадали тайну гибели британского корабля в Арктике

Подводная экспедиция к затонувшему в Арктике британскому бомбардирскому кораблю HMS Erebus пролила свет на историю кораблекрушения двух британских судов в середине 19 века.

HMS Erebus исчез во время совместного похода с другим кораблем HMS Terror при поиске северо-западного прохода на территории Канады в Арктике. Судьба кораблей, бесследно пропавших в 1845 году вместе с экипажем, выяснилась только в 2010-х, когда с разницей в два года были найдены обломки HMS Erebus (2014 год), в затем и HMS Terror (2016 год).

Исчезновение кораблей было одной из археологических загадок, потому что многочисленные поисковые экспедиции не находили никаких следов. Как сообщает газета Express, отсутствие ответов порождало многочисленные слухи, в том числе о случаях каннибализма среди экипажа.

Когда в 2014 году канадские археологи обнаружили обломки Erebus, выяснилось, что корпус корабля хорошо сохранился, а также многие другие предметы, такие как пушки и книжные полки. В этом году водолазы исследовали место кораблекрушения и нашли более 350 артефактов, которые смогли помочь ответ на вопрос, почему суда затонули.

Среди предметов, которые подняли на поверхность, были кухонные принадлежности, винные бутылки, восковая печать с отпечатком пальца и расческа с прядями волос. Также были обнаружены брошенные сани с останками двух тел, многочисленные личные вещи экипажа и записи. Все это помогло понять, что команда британских судов, потерпевших крушение во льдах Арктики, пыталась спастись, отправляясь на сушу. Однако выжить никому не удалось.