Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые разгадали тайну гибели британского корабля в Арктике

Светлана Иванова
10:15 16.12.2020
В этом году водолазы исследовали место кораблекрушения и нашли более 350 артефактов.
Ученые разгадали тайну гибели британского корабля в Арктике
© Фото: Parks Cananda

Подводная экспедиция к затонувшему в Арктике британскому бомбардирскому кораблю HMS Erebus пролила свет на историю кораблекрушения двух британских судов в середине 19 века.

HMS Erebus исчез во время совместного похода с другим кораблем HMS Terror при поиске северо-западного прохода на территории Канады в Арктике. Судьба кораблей, бесследно пропавших в 1845 году вместе с экипажем, выяснилась только в 2010-х, когда с разницей в два года были найдены обломки HMS Erebus (2014 год), в затем и HMS Terror (2016 год).

Исчезновение кораблей было одной из археологических загадок, потому что многочисленные поисковые экспедиции не находили никаких следов. Как сообщает газета Express, отсутствие ответов порождало многочисленные слухи, в том числе о случаях каннибализма среди экипажа.

Когда в 2014 году канадские археологи обнаружили обломки Erebus, выяснилось, что корпус корабля хорошо сохранился, а также многие другие предметы, такие как пушки и книжные полки. В этом году водолазы исследовали место кораблекрушения и нашли более 350 артефактов, которые смогли помочь ответ на вопрос, почему суда затонули.

Среди предметов, которые подняли на поверхность, были кухонные принадлежности, винные бутылки, восковая печать с отпечатком пальца и расческа с прядями волос. Также были обнаружены брошенные сани с останками двух тел, многочисленные личные вещи экипажа и записи. Все это помогло понять, что команда британских судов, потерпевших крушение во льдах Арктики, пыталась спастись, отправляясь на сушу. Однако выжить никому не удалось.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.