В конце января россиянам разрешат охотиться с луком и арбалетом
Эту возможность получат только обладатели охотничьего билета и те, у кого есть разрешение на хранение и ношение оружия.
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С 30 января 2020 года россияне смогут идти на охоту с луком и стрелами или с арбалетом. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Новый закон уточняет перечень видов охотничьего оружия, в который с конца месяца войдут лук и арбалет.
Чтобы воспользоваться этим оружием, его нужно будет зарегистрировать в Росгвардии. Кроме того, для охоты нужно иметь разрешение на хранение и ношение оружия, а также охотничий билет.
Причиной нововведений назвали растущую популярность лука и арбалета среди охотников.