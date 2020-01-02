В конце января россиянам разрешат охотиться с луком и арбалетом

С 30 января 2020 года россияне смогут идти на охоту с луком и стрелами или с арбалетом. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новый закон уточняет перечень видов охотничьего оружия, в который с конца месяца войдут лук и арбалет.

Чтобы воспользоваться этим оружием, его нужно будет зарегистрировать в Росгвардии. Кроме того, для охоты нужно иметь разрешение на хранение и ношение оружия, а также охотничий билет.

Причиной нововведений назвали растущую популярность лука и арбалета среди охотников.