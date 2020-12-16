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ВОЗ сообщила о рекордном с начала пандемии недельном приросте COVID-19

Ян Брацкий
00:11 16.12.2020
Наибольшее количество новых инфицированных и летальных случаев зарегистрированы в США и Латинской Америке.
ВОЗ сообщила о рекордном с начала пандемии недельном приросте COVID-19
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress

Число новых инфицированных коронавирусной инфекцией выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4,3 миллиона человек. Это является абсолютным антирекордом с начала пандемии COVID-19, сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, число летальных случаев за последние семь дней вросло более чем на 70 тысяч.

Согласно официальным данным ВОЗ, в период с седьмого по 13 декабря в мире было выявлено 4 329 927 новых носителей COVID-19. Предыдущий антирекорд за неделю был зафиксирован с 16 по 22 ноября - 4 060 891 человек.

«Основное бремя пандемии делят регионы Америки и Европы, на которые пришлось 85% новых случаев заболевания и 86% новых случаев смерти», - приводит ТАСС выдержки из доклада ВОЗ.

Осторожный оптимизм у вирусологов вызывает ситуация в Европе, где наметилась стабилизация эпидемиологической обстановки. Что касается Юго-Восточной Азии, то там и вовсе наметилось снижение количества новых инфицированных.

Список стран с наибольшим числом больных выглядит следующим образом: лидируют США, где за неделю коронавирусом заразились 1,4 миллиона человек. Далее следуют Бразилия (более 302 тысяч), Турция (более 219 тысяч), Индия (более 212 тысяч) и Россия, где за минувшую неделю в стационары поместили более 193 тысяч новых пациентов.  

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