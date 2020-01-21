Иран раскрыл подробности попадания ракет в украинский Boeing

Организация гражданской авиации Ирана заявила, что украинский Boeing 737-800, следовавший по маршруту Тегеран - Киев, был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух». Об этом говорится в документе второго предварительного отчета о расследовании крушения лайнера.

Отмечается, что ракеты «Тор-М1» были выпущены из зенитного ракетного комплекса с северного направления. Через несколько минут после запуска пассажирский самолет начал стремительно терять высоту.

Пассажирский лайнер потерпел крушение через несколько минут после вылетел из аэропорта Имама Хомейни. Он находился в непосредственной близости от военного объекта КСИР и был принят за вражеский, заявили в Генштабе Вооруженных сил Ирана.



Все находившиеся на борту граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана погибли.