В России началось снижение цен на некоторые продукты. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли.

Накануне генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам регионов держать ситуацию под контролем, провести проверки ценообразования и незамедлительно реагировать на завышение цен на социально значимые продукты.

В Татарстане сотрудники надзорного ведомства обходят супермаркеты, опрашивают покупателей и фотографируют ценники на подсолнечное масло, хлеб, муку и сахар, килограмм которого ранее подорожал до 50 рублей. С каждым таким фактом будут разбираться.

Кроме того, до 20 декабря производители и ретейлеры подпишут соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые будут действительны до конца марта 2021 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, ФАС и Минпромторгу проводить мониторинг цен на продукты и ежедневно докладывать о результатах в правительство. За решение проблемы взялись после того, как Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам жестко раскритиковал рост цен на продукты.