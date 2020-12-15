Ученые обнаружили очаг взрывоопасной магмы под Йеллоустоуном

Ученый определил в Йеллоустонском национальном парке США очаг с магмой, изменившей свои характеристики. Как передает Express, этот участок располагается где-то в пяти километрах под поверхностью супервулкана.

В частности, ученый Йеллоустонской вулканической обсерватории Майк Поланд пояснил, что глубоко под поверхностью зафиксирована аномалия плавления мантии. Она питает две из множества магматических камер, из которых в целом состоит система супервулкана.

Одна из подозрительных магматических камер очень глубокая, примерно 24 километра, и заполнена магмой очень низкой вязкости. В свою очередь, эта магма питает другой резервуар риолита, находящийся выше по уровню. Магма отсюда более липкая и более взрывоопасная. По словам Поланда, именно этот очаг находится примерно в пяти километрах под поверхностью в некоторых частях Йеллоустоуна.

Однако ученый заверил, что эти камеры нельзя считать полными расплавленной магмы. Их большая часть является твердой. Верхний резервуар расплавлен всего на 5-15 процентов, нижний резервуар еще меньше - всего на два-пять процентов.

Йеллоустонский заповедник один из крупнейших национальных парков расположенных в США, его площадь составляет 3825 квадратных километров. Размер Йеллоустонской кальдеры составляет 55 км на 72 км. Его называют супервулканом из-за ее способности вызывать глобальные разрушения в случае разрушения. Извержения супервулкана происходят в среднем каждые полмиллиона лет.

По подсчетам ученых, мощность будущего извержения оценивается в 10 баллов. При взрыве Йеллоустонский вулкан выбросит пепел на высоту 58 км, а радиус извержения составит около 800 км от эпицентра.