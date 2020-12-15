Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые обнаружили очаг взрывоопасной магмы под Йеллоустоуном

Светлана Иванова
09:36 15.12.2020
Участок располагается где-то в пяти километрах под поверхностью супервулкана.
Ученые обнаружили очаг взрывоопасной магмы под Йеллоустоуном
© Фото: interesnyefakty.or

Ученый определил в Йеллоустонском национальном парке США очаг с магмой, изменившей свои характеристики. Как передает Express, этот участок располагается где-то в пяти километрах под поверхностью супервулкана.

В частности, ученый Йеллоустонской вулканической обсерватории Майк Поланд пояснил, что глубоко под поверхностью зафиксирована аномалия плавления мантии. Она питает две из множества магматических камер, из которых в целом состоит система супервулкана.

Одна из подозрительных магматических камер очень глубокая, примерно 24 километра, и заполнена магмой очень низкой вязкости. В свою очередь, эта магма питает другой резервуар риолита, находящийся выше по уровню. Магма отсюда более липкая и более взрывоопасная. По словам Поланда, именно этот очаг находится примерно в пяти километрах под поверхностью в некоторых частях Йеллоустоуна.

Однако ученый заверил, что эти камеры нельзя считать полными расплавленной магмы. Их большая часть является твердой. Верхний резервуар расплавлен всего на 5-15 процентов, нижний резервуар еще меньше - всего на два-пять процентов.

Йеллоустонский заповедник один из крупнейших национальных парков расположенных в США, его площадь составляет 3825 квадратных километров. Размер Йеллоустонской кальдеры составляет 55 км на 72 км. Его называют супервулканом из-за ее способности вызывать глобальные разрушения в случае разрушения. Извержения супервулкана происходят в среднем каждые полмиллиона лет.

По подсчетам ученых, мощность будущего извержения оценивается в 10 баллов. При взрыве Йеллоустонский вулкан выбросит пепел на высоту 58 км, а радиус извержения составит около 800 км от эпицентра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:09 Эксклюзив
Видео
Родственница погибшей рассказала об условиях содержания в сгоревшем башкирском доме престарелых
09:15 В стране и мире
Петросян объяснил свои слова о «мучительной смерти» Джигарханяна
08:46 ОПК
Видео
Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
07:58 В стране и мире
Видео
Ракету «Союз-2.1б» с 36 спутниками установили на стартовый стол Восточного: видео
07:10 В стране и мире
Видео
Угроза безопасности личных данных и потери блогеров: эксперты объяснили, чем опасен сбой Google
Популярное
Популярное
Видео
«Солнечную корону» увидели жители Земли во время полного затмения
Раскрыта тайна найденного в поле в Шотландии тысячелетнего креста
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
«Не знаем, что ждет завтра»: Успенская рассказала о составленном завещании
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.