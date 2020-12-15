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Петросян объяснил свои слова о «мучительной смерти» Джигарханяна

Иван Линдеманн
09:15 15.12.2020
Артист заявил, что его неправильно поняли.
Петросян объяснил свои слова о «мучительной смерти» Джигарханяна
© Фото: Евгений Петросян Официальная страница, Facebook

Евгений Петросян оправдался за свои слова о «мучительной смерти» Армена Джигарханяна. Артист заявил, что его неправильно поняли.

«Накануне моего злополучного интервью, которое я дал Манучарову с намерением говорить только (!) о творчестве, что клятвенно подтвердил мне хозяин передачи на YouTube, мне в Директ написал человек, которого я немного знаю, где он рассказал, что якобы был в больнице, где лежал на тот момент Джигарханян. Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал. Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста», - написал Петросян у себя в Instagram.

Далее, по словам артиста, Манучаров начал говорить на темы, которые не были оговорены.

«Я в силу своего темперамента не выдержал, заговорил и об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь уважаемого человека, рассказывать «небылицы в лицах» и позволять случайным людям, которые слыхом не слыхивали об этой личной жизни, рассуждать о ней», - заявил юморист.

Уже после съемки Петросян попросил Манучарова не включать слова о Джигарханяне в итоговую версию интервью, поскольку это была неподтвержденная информация.

«Манучаров дал еще раз свое «честное слово» и, подсунув мне какую-то писульку, которую я имел несчастье подписать, пообещал при этом заранее показать смонтированную передачу и все эпизоды, которые я посчитаю ненужными, изъять из эфирного звучания», - написал Петросян.

Однако, по его словам, Манучаров этого не сделал. Петросян сообщил, что произошедшее было сильнейшим ударом и попросил прощения.

Ранее информацию о муках перед смертью Джигарханяна опроверг его друг Артур Согомонян. Он рассказал, что за несколько дней до кончины артист находился в больнице и был в неплохом настроении.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Близкие артиста причиной смерти назвали остановку сердца.

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