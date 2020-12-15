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Раскрыта тайна найденного в поле в Шотландии тысячелетнего креста

Иван Линдеманн
08:05 15.12.2020
Его качество говорит о том, что он принадлежал высокопоставленному священнослужителю или королю.
Раскрыта тайна найденного в поле в Шотландии тысячелетнего креста
© Фото: NtlMuseumsScot, Twitter

Найденный в поле в Шотландии серебряный крест тысячелетней давности - это величайший образец англосаксонских металлоконструкций. А его качество говорит о том, что он принадлежал высокопоставленному священнослужителю или королю. К такому выводу пришли специалисты Национального музея Шотландии.

Крест обнаружили еще в 2014 году в западной Шотландии. На нем было заметно сусальное золото. Как рассказали археологи, религиозный символ создал настоящий мастер.

«Кресту нет аналогов. Это связано с временным периодом, из которого он происходит. Из монастырей во время эпохи викингов было украдено множество церковных сокровищ. Это один из пережитков», - рассказал Observer главный хранитель коллекций Раннего Средневековья и викингов Мартин Голдберг.

На кресте изображены символы четырех евангелистов Нового Завета: человек (Матфей), лев (Марк), корова (Лука) и орел (Иоанн).

Вместе с крестом также были обнаружены около ста золотых, серебряных и других предметов роскоши, в числе которых булавка в форме птицы и сосуд, покрытый серебром. Все это принадлежит кладу Галлоуэя, который объединяет богатейшую коллекцию редких и уникальных предметов эпохи викингов IX-X веков.

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