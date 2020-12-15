«Солнечную корону» увидели жители Земли во время полного затмения

В понедельник произошло важное астрономическое событие - последнее в этом году полное солнечное затмение. Светило на время ушло, а вокруг него образовалось огненное кольцо, которое еще называют «короной».

К сожалению, наблюдать за уникальным явлением смогли только те, кто сейчас находится в Чили, Аргентине или Антарктиде. Для всех любителей астрономии была организована онлайн-трансляция в интернете.

Накануне, в Московском планетарии рассказали, что зрелищный оптический эффект будет наблюдаться в момент, когда Луна полностью закроет солнечный диск. При полном затмении видны «солнечная корона», напоминающая огненное кольцо, а также звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.