В Минсоцзащиты заявили, что у них не было информации о сгоревшем в Башкирии частном доме престарелых
В результате пожара скончались 11 человек, четверым удалось спастись.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным. У министерства социальной защиты республики не было информации о нем. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
Как ранее рассказали в региональном МЧС, в результате пожара скончались 11 человек, четверым удалось спастись.
По факту возгорания здания в селе Ишбулдино Абзелиловского района возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».