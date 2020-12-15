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В Минсоцзащиты заявили, что у них не было информации о сгоревшем в Башкирии частном доме престарелых

Иван Линдеманн
08:41 15.12.2020
В результате пожара скончались 11 человек, четверым удалось спастись.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным. У министерства социальной защиты республики не было информации о нем. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Как ранее рассказали в региональном МЧС, в результате пожара скончались 11 человек, четверым удалось спастись.

По факту возгорания здания в селе Ишбулдино Абзелиловского района возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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