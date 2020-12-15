В Минсоцзащиты заявили, что у них не было информации о сгоревшем в Башкирии частном доме престарелых

Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным. У министерства социальной защиты республики не было информации о нем. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Как ранее рассказали в региональном МЧС, в результате пожара скончались 11 человек, четверым удалось спастись.

По факту возгорания здания в селе Ишбулдино Абзелиловского района возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».