Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США зафиксировали первый случай заражения COVID-19 у дикой норки

Тамара Астапенкова
08:26 15.12.2020
Заболевание было выявлено в ходе эпидемиологического наблюдения за дикой средой вокруг норковых ферм.
В США зафиксировали первый случай заражения COVID-19 у дикой норки
© Фото: Jonas Walzberg, dpa, Globallookpress

В американском штате Юта выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией у норки, обитающей в дикой природе. Об этом сообщила Служба инспекции здоровья животных и растений США (APHIS).

Заболевание было выявлено в ходе эпидемиологического наблюдения за дикой средой вокруг норковых ферм, где были зарегистрированы случаи инфицирования.

«Насколько нам известно, это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2», - приводит РИА Новости заявление APHIS.

Случай инфицирования коронавирусом дикого животного подтвердили и в национальной лаборатории ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США. Информацию Минсельхоз передал во Всемирную организацию по охране здоровья животных. Однако, в сообщении оговаривается, что доказательств широкого распространения коронавирусной инфекции среди диких животных вокруг норковых ферм нет.

Коронавирусную инфекцию неоднократно обнаруживали на норковых фермах. По данным ВОЗ, наличие коронавируса у норок нашли на фермах в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Специалисты Организации считают, что норки заражаются от инфицированных людей и могут передавать вирус друг другу и обратно человеку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:46 ОПК
Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
08:41 В стране и мире
Видео
В Минсоцзащиты заявили, что у них не было информации о сгоревшем в Башкирии частном доме престарелых
07:58 В стране и мире
Видео
Ракету «Союз-2.1б» с 36 спутниками установили на стартовый стол Восточного: видео
07:10 В стране и мире
Видео
Угроза безопасности личных данных и потери блогеров: эксперты объяснили, чем опасен сбой Google
06:19 В стране и мире
Оставивший детей в Шереметьево мужчина вышел на свободу
Популярное
Популярное
Видео
«Солнечную корону» увидели жители Земли во время полного затмения
Раскрыта тайна найденного в поле в Шотландии тысячелетнего креста
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
«Не знаем, что ждет завтра»: Успенская рассказала о составленном завещании
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.