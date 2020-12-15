В США зафиксировали первый случай заражения COVID-19 у дикой норки

В американском штате Юта выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией у норки, обитающей в дикой природе. Об этом сообщила Служба инспекции здоровья животных и растений США (APHIS).

Заболевание было выявлено в ходе эпидемиологического наблюдения за дикой средой вокруг норковых ферм, где были зарегистрированы случаи инфицирования.

«Насколько нам известно, это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2», - приводит РИА Новости заявление APHIS.

Случай инфицирования коронавирусом дикого животного подтвердили и в национальной лаборатории ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США. Информацию Минсельхоз передал во Всемирную организацию по охране здоровья животных. Однако, в сообщении оговаривается, что доказательств широкого распространения коронавирусной инфекции среди диких животных вокруг норковых ферм нет.

Коронавирусную инфекцию неоднократно обнаруживали на норковых фермах. По данным ВОЗ, наличие коронавируса у норок нашли на фермах в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Специалисты Организации считают, что норки заражаются от инфицированных людей и могут передавать вирус друг другу и обратно человеку.