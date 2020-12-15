Ракету «Союз-2.1б» с 36 спутниками установили на стартовый стол Восточного: видео

Ракета-носитель «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол космодрома Восточный. Нынешний старт станет первым полностью коммерческим пуском.

Еще до рассвета начался процесс выкатки ракеты из цеха окончательной сборки. На железнодорожной платформе 4,5 километра ее выкатывали до стартовой площадки. Специально для этих целей был разработан уникальный локомотив. В данные минуты, чтобы пуск прошел успешно, на космодроме трудятся почти тысяча человек.

После установки ракеты началась предстартовая подготовка с помощью уникальной мобильной башни обслуживания. Это 52-метровое сооружение обеспечивает доступ персонала, подачу приборов, приспособлений ко всем системам ракеты-носителя.

Высота «Союза-2.1б» - 37 тонн, взлетная масса – почти 300 тонн, полезный груз – 36 британских космических аппаратов OneWeb. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запланирован на 18 декабря.