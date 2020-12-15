Коллапс на дорогах и свободное посещение в школах: на центральную Россию обрушился ледяной дождь

На центральную часть России обрушился ледяной дождь. Под удар попали Брянская, Калужская, Рязанская и Воронежская области.

Но больше всего досталось Курской: машины покрыты коркой льда, дороги превратились в сплошной каток. Пользователи соцсетей выкладывают впечатляющие кадры. Резко выросло количество ДТП. В некоторых местах автомобили абсолютно неуправляемы. Страдают и пешеходы. В травмпунктах - очереди из людей с переломами.

Из-за непогоды для младших классов школ вводят дистанционное обучение. Повреждены линии электропередачи: без света остались более 2000 человек.

Похожая ситуация наблюдается и в Белгороде. Там не работает международный аэропорт. В школах временно разрешили свободное посещение. Сотрудники администрации области резко критикуют городские власти, заявляя, что дороги вообще не обработаны реагентами.

Мэр города пообещал уволить тех, кто не реагирует на обращения возмущенных граждан. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца этого дня.