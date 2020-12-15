Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Угроза безопасности личных данных и потери блогеров: эксперты объяснили, чем опасен сбой Google

Иван Линдеманн
Алексей Кошкин
07:10 15.12.2020
Накануне пользователи по всему миру не могли зайти в свою почту, не работал доступ к фотографиям и файлам в облаке и даже были сбои в YouTube.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя. Накануне пользователи по всему миру не могли зайти в свою почту, не работал доступ к фотографиям и файлам в облаке и даже были сбои в YouTube. На отслеживающем проблемы сайте Downdetector число жалоб на невозможность подключиться к сервису за короткий срок выросло более чем до 80 тысяч, а к почте Gmail - до нескольких тысяч. Позже проблемы возникли и в работе Twitter.

Сбой в работе Google произошел во многих странах по всему миру. Чаще всего пользователи жаловались из Европы. В основном они не могли получить доступ к YouTube. Также не работали поисковик, почта, редактор и облачное хранилище.

«Как и любая другая компания, Google работает с использованием центров обработки данных и серверов, которые находятся в них. Грубо говоря, простым пользователям это можно сравнить с хранением своих фото в облаках, будь это Google или IPhone», - рассказал руководитель информационно-аналитического агентства в сфере IT Денис Кусков.

Хотя в целом сбой серверов дата-центров длился около часа, до 15:30 по московскому времени, этого хватило, чтобы запаниковал весь мир. Даже спящая Америка уже успела себя накрутить, что общество вернется в первобытный строй без разноцветного помощника. Но среди специалистов - другое мнение.

«Для технологического сообщества этот сбой - это хорошо. Сбои бывают у больших и маленьких компаний. Технологии всегда ломаются. Никто не может давать сто процентов гарантии. Это наша обязанность - хранить данные в разных местах. Данные наши нигде не безопасны. И я бы сказал, что в таких глобальных сервисах они еще менее безопасны», - считает специалист по кибербезопасности Михаил Петров.

Сегодня дата-центры, где на серверах хранится информация, выглядят как огромные предприятия, занимающее несколько гектаров. Работают там десятки тысяч человек. В 2021 году количество дата-центров в мире достигнет больше 7 миллионов. И 1,5% всего электричества в мире уходит на работу этих гигантских серверных, в том числе и центров Google.  Для работы поисковика, который индексирует 20 миллиардов страниц в день, отвечает больше чем на 40 тысяч ежесекундных запросов, требуются потоки электроэнергии. Серверы могут нагреваться до 120 градусов и выделяют огромное количество тепла. Здесь в дело вступают мощные системы воздушного и водяного охлаждения. Для экономии электричества эти центры даже устраивают в холодных пещерах и скалах. Отказоустойчивость дата-центра почти стопроцентная, но есть ничтожная погрешность. В этот раз, как пояснили в компании,  попросту  не хватило места на серверах, для новых данных.

«Это произошло из-за квотирования определенных участков деятельности компании Google. Выхода из строя каких-либо центров обработки данных», - Руководитель информационно-аналитического агентства в сфере IT Денис Кусков.

В самой компании уже извинились за глобальный сбой, и теперь, скорее всего, отменят безлимитные хранилища фотографий, будут быстрее удалять аккаунты, которые не используются, и еще примут массу оптимизирующих решений.

Сейчас многие YouTube-блогеры и те, кто зарабатывает, в этом хостинге выкладывают негативные обращения. Многие потеряли приличные суммы денег и подписчиков, пока просмотр видео и сервисы не грузились. Но это - капля в море, если учесть, что самые крупные компании такси, авиаперевозчики, интернет-кинозалы, социальные сети во многих странах используют Google и его почту для входа в свои сети. Значит, их работники не владели ситуацией и не могли выполнять свои обязанности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.