Угроза безопасности личных данных и потери блогеров: эксперты объяснили, чем опасен сбой Google

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя. Накануне пользователи по всему миру не могли зайти в свою почту, не работал доступ к фотографиям и файлам в облаке и даже были сбои в YouTube. На отслеживающем проблемы сайте Downdetector число жалоб на невозможность подключиться к сервису за короткий срок выросло более чем до 80 тысяч, а к почте Gmail - до нескольких тысяч. Позже проблемы возникли и в работе Twitter.

Сбой в работе Google произошел во многих странах по всему миру. Чаще всего пользователи жаловались из Европы. В основном они не могли получить доступ к YouTube. Также не работали поисковик, почта, редактор и облачное хранилище.

«Как и любая другая компания, Google работает с использованием центров обработки данных и серверов, которые находятся в них. Грубо говоря, простым пользователям это можно сравнить с хранением своих фото в облаках, будь это Google или IPhone», - рассказал руководитель информационно-аналитического агентства в сфере IT Денис Кусков.

Хотя в целом сбой серверов дата-центров длился около часа, до 15:30 по московскому времени, этого хватило, чтобы запаниковал весь мир. Даже спящая Америка уже успела себя накрутить, что общество вернется в первобытный строй без разноцветного помощника. Но среди специалистов - другое мнение.

«Для технологического сообщества этот сбой - это хорошо. Сбои бывают у больших и маленьких компаний. Технологии всегда ломаются. Никто не может давать сто процентов гарантии. Это наша обязанность - хранить данные в разных местах. Данные наши нигде не безопасны. И я бы сказал, что в таких глобальных сервисах они еще менее безопасны», - считает специалист по кибербезопасности Михаил Петров.

Сегодня дата-центры, где на серверах хранится информация, выглядят как огромные предприятия, занимающее несколько гектаров. Работают там десятки тысяч человек. В 2021 году количество дата-центров в мире достигнет больше 7 миллионов. И 1,5% всего электричества в мире уходит на работу этих гигантских серверных, в том числе и центров Google. Для работы поисковика, который индексирует 20 миллиардов страниц в день, отвечает больше чем на 40 тысяч ежесекундных запросов, требуются потоки электроэнергии. Серверы могут нагреваться до 120 градусов и выделяют огромное количество тепла. Здесь в дело вступают мощные системы воздушного и водяного охлаждения. Для экономии электричества эти центры даже устраивают в холодных пещерах и скалах. Отказоустойчивость дата-центра почти стопроцентная, но есть ничтожная погрешность. В этот раз, как пояснили в компании, попросту не хватило места на серверах, для новых данных.

«Это произошло из-за квотирования определенных участков деятельности компании Google. Выхода из строя каких-либо центров обработки данных», - Руководитель информационно-аналитического агентства в сфере IT Денис Кусков.

В самой компании уже извинились за глобальный сбой, и теперь, скорее всего, отменят безлимитные хранилища фотографий, будут быстрее удалять аккаунты, которые не используются, и еще примут массу оптимизирующих решений.

Сейчас многие YouTube-блогеры и те, кто зарабатывает, в этом хостинге выкладывают негативные обращения. Многие потеряли приличные суммы денег и подписчиков, пока просмотр видео и сервисы не грузились. Но это - капля в море, если учесть, что самые крупные компании такси, авиаперевозчики, интернет-кинозалы, социальные сети во многих странах используют Google и его почту для входа в свои сети. Значит, их работники не владели ситуацией и не могли выполнять свои обязанности.