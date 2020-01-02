Умер главный конструктор БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Умер главный конструктор Александр Благонравов, под руководством которого создавались БМП-2 и БМП-3. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В 1974 году заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации был назначен главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения, находящегося в структуре Курганского машиностроительного завода.

Боевая техника, созданная под руководством Благонравова отличается высокой боевой эффективностью и не имеет аналогов за рубежом.

За свои заслуги Александр Благонравов награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени, Почета и семью медалями. Власти Курганской области выразили соболезнование родным и близким знаменитого конструктора.