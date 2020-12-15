Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК возбудил уголовное дело после гибели 11 человек в пожаре в доме престарелых в Башкирии

Тамара Астапенкова
06:38 15.12.2020
Расследование под личный контроль взял руководитель следственного управления республики.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Следователями возбуждено уголовное дело по факту смерти 11 человек во время пожара, произошедшего в деревне Ишбулдино в здании Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». Об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Ранее стало известно, что в 00:53 по московскому времени на улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошло возгорание. Через три часа пожар был ликвидирован.

«В момент возгорания в помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть помещение самостоятельно. В ходе тушения пожара обнаружены тела 11 человек», - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Следователями проводится комплекс мероприятий, чтобы установить точные причины смерти погибших и причины возгорания здания.

«Расследование уголовного дела поручено следственно-оперативной группе под руководством следователя по особо важным делам, в состав которой включены следователи и следователи-криминалисты», - говорится в сообщении.

Расследование под личный контроль взял руководитель следственного управления республики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.