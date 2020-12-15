СК возбудил уголовное дело после гибели 11 человек в пожаре в доме престарелых в Башкирии

Следователями возбуждено уголовное дело по факту смерти 11 человек во время пожара, произошедшего в деревне Ишбулдино в здании Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». Об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Ранее стало известно, что в 00:53 по московскому времени на улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошло возгорание. Через три часа пожар был ликвидирован.

«В момент возгорания в помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть помещение самостоятельно. В ходе тушения пожара обнаружены тела 11 человек», - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Следователями проводится комплекс мероприятий, чтобы установить точные причины смерти погибших и причины возгорания здания.

«Расследование уголовного дела поручено следственно-оперативной группе под руководством следователя по особо важным делам, в состав которой включены следователи и следователи-криминалисты», - говорится в сообщении.

Расследование под личный контроль взял руководитель следственного управления республики.