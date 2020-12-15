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Опубликованы кадры с места пожара в доме милосердия в Башкирии

Иван Линдеманн
06:35 15.12.2020
По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

МЧС России по республике Башкортостан опубликовало видео с места пожара, который произошел в селе Ишбулдино Абзелиливского района по адресу, где расположен дом милосердия.

В экстренной службе сообщили, что в ходе тушения спасатели обнаружили тела 11 человек. Еще четверым удалось спастись.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.

Через три часа после получения сообщения огонь был потушен. На месте работали 6 единиц техники и 16 человек.

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