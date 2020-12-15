Оставивший детей в Шереметьево мужчина вышел на свободу

Мужчина из Комсомольска-на-Амуре, который в январе оставил своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, вышел на свободу. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина вышел на свободу. Срок содержания под стражей зачли ему в наказание. Пока он сидел в СИЗО, у него шел день за полтора. Судимости обе погашены», - говорится в сообщении.

Напомним, что в январе этого года мужчина вместе с сыновьями 2011 и 2014 года рождения прилетел в Москву из Хабаровского края. Он оставил в Шереметьево мальчиков с запиской, в которой указал, что не в состоянии о них заботиться, а сам улетел. Отец детей был арестован в феврале.

В конце ноября жителя Комсомольска-на-Амуре признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Оставление в опасности» и «Кража». Он получил один год и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.