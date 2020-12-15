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Кадры от первого лица: нагрудная камера зафиксировала спасение полицейскими мужчины из горящего дома в Екатеринбурге

Анатолий Бородкин
05:51 15.12.2020
Руководство МВД по Екатеринбургу приняло решение поощрить спасших из огня человека сотрудников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Наталья Горшкова, РИА Новости

В Екатеринбурге трое полицейских спасли мужчину из горящего дома. Они патрулировали улицу, когда вдруг заметили столб дыма. Сразу стражи порядка бросились туда и обнаружили запертую дверь. Это означало, что, вероятнее всего, внутри кто-то есть. Все действия сотрудников фиксировала нагрудная камера.

У них ушло полторы минуты на преодоление забора с колючей проволокой, на то, чтобы выломать запертую изнутри фанерную дверь небольшого летного садового домика. На пороге был обнаружен не успевший выбраться наружу, надышавшийся угарным газом мужчина.

Дежуривший наряд ППС остановил случайный прохожий и сообщил, что в одном из домов садового товарищества происходит пожар: со двора, объяснил он, доносился лай привязанной к вольеру собаки. Судя по всему, животное и спасло жизнь хозяину. Без сознания, с многочисленными ожогами полицейские вытащили его из полыхающего строения.

Был ли садовый домик оборудован газовым баллоном, оставалось непонятным. Поэтому решили отвязать собаку и отвести подальше от уже бывшего места жительства.

Хозяина же без сознания увезла в ожоговое отделение прибывшая бригада скорой помощи. Причину пожара сейчас устанавливают сотрудники МЧС. Ну а руководство полиции Екатеринбурга приняло решение поощрить героический наряд ППС.

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