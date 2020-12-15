На месте пожара в Башкирии найдены тела 11 человек

Тела 11 человек нашли на месте пожара в частном пансионате в Башкирии. Трагедия произошла в поселке Ишбулдино Абзелиловского района. Четыре человека сумели самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных подразделений, сообщили в МЧС.

«В 00:53 мск поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших», - говорится в сообщении ведомства.

Спустя три часа пожар был потушен. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают дознаватели, организовано оповещение родственников погибших, которым оказывается необходимая психологическая помощь.