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В Госдуме предложили ужесточить наказание за клевету в Сети

Ян Брацкий
05:33 15.12.2020
Правительство проект поддержало, как и Верховный суд РФ, который в своем заключении отметил, что инициатива не вызывает концептуальных возражений.
В Госдуме предложили ужесточить наказание за клевету в Сети
© Фото: laptop Philipp Katzenberger, Unsplash.com

В Госдуму внесен законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в Интернете. Подобное деяние предлагается наказывать штрафом до одного миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица будет караться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.

«Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет», - говорится в документе.

Клевета с использованием служебного положения будет наказываться штрафом в два миллиона рублей, или принудительными работами на срок до 320 часов. Виновный также может отправиться в колонию на срок до трех лет или под арест на четыре месяца.

Распространение клеветнических сведений о том, что лицо страдает опасным заболеванием предусмотрен штраф в три миллиона рублей и до четырех лет лишения свободы.

«Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет», - добавляется в документе.

Проект уже поддержан российским кабинетом министров. В Верховном суде также проанализировали инициативу и пришли к выводу, что она не вызывает концептуальных возражений.

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