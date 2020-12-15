СМИ: россияне с 2021 года смогут получать услуги нотариуса онлайн

Уже скоро россияне смогут получить услуги нотариуса в режиме онлайн. Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития.

Согласно документу, открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности и многие другие нотариально значимые действия граждане и организации смогут совершить через портал госуслуг уже в первой половине следующего года.

Как рассказал директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин в беседе с «Известиями», благодаря таким корректировкам целый перечень сервисов станет доступнее и комфортнее для граждан нашей страны. Кроме того, по мнению специалиста, новые правила позволят снизить издержки и для органов власти, поскольку взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн.

Стоит отметить, что данный документ переводит в Сеть не только сервисы нотариусов. Предполагается, что через сайт госуслуг станет возможно подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, вносить изменения в национальный реестр специалистов в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также получать информацию о личной электронной книжке волонтера.