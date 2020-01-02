На Украине оценили готовность страны к прямым поставкам газа из России

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба оценил готовность страны вернуться к прямым поставкам газа из России. По его словам, в настоящий момент возврата быть не может.

«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам», - заявил Кулеба в эксклюзивном интервью «Интерфакс-Украина».

Своей главной целью в качестве вице-премьер-министра по евроинтеграции он ставит организацию работы газового рынка Украины по нормам и принципам Евросоюза.

Ранее на Украине начались поставки российского газа в Европу в соответствии с новым соглашением о транзите. Обсуждение итогового варианта документа заняло у Москвы и Киева пять дней. До этого стороны согласовывали значимые моменты и имеющиеся разногласия.