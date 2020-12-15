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Врач назвал главные симптомы COVID-19 для госпитализации

Ян Брацкий
05:15 15.12.2020
Для врачей приемных отделений разработаны строгие рекомендации Минздрава, которым они следуют принимая решение о госпитализации.
Врач назвал главные симптомы COVID-19 для госпитализации
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Одышка, кашель, высокая температура и сатурация кислорода в крови ниже 93 процентов являются показаниями к срочной госпитализации при коронавирусной инфекции. Об этом заявил главврач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах.

По его мнению, степень поражения легких не является определяющим критерием при помещении пациента в больничную палату, так как томографы могут не отображать объективную картину течения болезни. По мнению специалиста, более половины всех пациентов петербургских стационаров нуждаются в кислороде и контроле его уровня в крови.

«Если бы у них дома были пульсоксиметры, которые контролируют уровень насыщения крови кислородом и кислородные концентраторы, их можно было бы не госпитализировать», - сказал врач в беседе с порталом «Росбалт».

Все эти рекомендации, уточнил он, не касаются представителей групп риска. Любое решение о госпитализации остается за врачом, для этого Минздравом разработаны строгие рекомендации.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что большую часть населения России планируется привить от коронавируса в 2021 году. Гинцбург отметил, что таким образом планируется снизить масштабы пандемии и сформировать у значительной части людей долгосрочный иммунитет к инфекции.

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