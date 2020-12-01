Лачинский район в Нагорном Карабахе перешел под контроль Азербайджана

С 1 декабря, согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии вошли в Лачинский район. До этого вооруженные силы Армении покинули Агдамский и Кельбаджарский районы.

Сейчас город Лачин покинули практически все местные жители. Араз Акопян и Акоп Терзян соседствовали 22 года. Теперь они будут жить далеко друг от друга. Араз уезжает в Ереван, к родственникам. Жену с детьми отправил еще неделю назад.

«Вот так все бросаю. Просто не знаю куда вещи девать. У меня там места нет», - рассказал житель города Лачин Араз Акопян.

Акоп Терзян уезжает в соседний город Горис. Пока будет жить в общежитии, что будет дальше - не знает.

«Государство время дало. Общага. Неделю-две там подержат, а потом как дальше будет - ничего не известно», - рассказал житель города Лачин Акоп Терзян.

С 1 декабря Лачин, как и весь район, переходит под контроль азербайджанской стороны. Нехитрое имущество в мешках, оконные рамы и двери снятые с петель. Такая картина наблюдается в любой квартире города. Последние местные жители готовятся уезжать.

Одни уезжают сами, других местной администрации приходится уговаривать. Ради их же безопасности. Но получается не всегда. Особенно, когда речь идет о пожилых людях. Но какой бы тяжелой не была ситуация, до вечера город должны покинуть все жители без исключения.

Официально в городе Лачин проживало 2,5 тысячи человек. Однако по факту осталось всего 100. В других городах и поселках Лачинского района дома опустели еще неделю назад.

«В принципе там на 95% уже переселение закончено», - рассказал руководитель администрации Кашатахского района Мушер Алавердян

Сам Лачин, согласно трехсторонним договоренностям отходит Азербайджану, однако Лачинский коридор полностью остается под контролем российских миротворцев.

«Основная задача - это обеспечение безопасности движения гражданских лиц по всему Лачинскому коридору. У нас есть журнал, куда мы записываем марку машины, количество людей, которые проезжают, и направление, в котором едут. Также основная задача - недопущение нарушения прекращения огня», - сказал начальник наблюдательного поста Руслан Рамазонов.

Демилитаризированная зона пять километров. Кроме миротворцев здесь не будет никого, ни гражданский, ни военных. А вот для проезда - коридор по-прежнему открыт.