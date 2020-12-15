СМИ сообщили о задержании одного из подозреваемых в ограблении дрезденского музея «Зеленый свод»

В Берлине полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении дрезденской сокровищницы «Зеленый свод». Им оказался 21-летний Мухаммед Реммо, правоохранители схватили мужчину в столичном районе Нойкельн, пишет издание Bild.

Сейчас в розыске находится его брат-близнец Абдула Маджед Реммо. Оба они подозреваются в ограблении дрезденского музея «Зеленый свод», совершенном в 2019 году.

Стражи порядка также считают, что братья могут быть частью преступной семейной сети. Ранее по данному делу уже были задержаны три человека.

Инцидент произошел 25 ноября 2019 года. Дирекция «Зеленого свода» сообщила после случившегося, что злоумышленники похитили часть украшений из трех драгоценных гарнитуров, состоявших из бриллиантовых и жемчужных изделий. В сокровищнице при этом подчеркнули, что ввиду исторического и культурного значения похищенного, коллекции нанесен неисчислимый ущерб.