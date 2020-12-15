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Байден назвал свои первоочередные задачи на посту президента США

Ян Брацкий
04:47 15.12.2020
Ранее коллегия выборщиков подтвердила избрание демократа Джозефа Байдена президентом США.
Байден назвал свои первоочередные задачи на посту президента США
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Джозеф Байден назвал борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции, вакцинацию американцев и восстановление национальной экономики своими приоритетами на посту президента. Трансляция его выступления ведется на официальном сайте переходной команды политика.

«Нам предстоит безотлагательно заняться работой. Предстоит обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде», - заявил Байден.

Ранее коллегия выборщиков подтвердила избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Он получил не менее 302 голосов против 232 у действующего главы государства республиканца Дональда Трампа.

Предполагается, что за Байдена в ближайшем будущем также проголосуют Гавайи с четырьмя голосами выборщиков, и счет станет 306 против 232.

Следующим этапом станет сертификация конгрессом решения коллегии выборщиков. Мероприятие пройдет шестого января. Инаугурация Байдена намечена на 20 января - спустя две недели после утверждения конгрессом.

Выборы президента в США прошли 3 ноября. Их результаты долго оставались неясными, так как Трамп и Байден шли примерно вровень. Однако недавно стало очевидно, что победу все же одерживает демократ. Дональд Трамп, в свою очередь, отказался признавать поражение, сославшись на случаи подтасовки голосов, которые, по его совам, имели место быть. 

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