Бросивший детей в Шереметьево житель Комсомольска-на-Амуре вышел на свободу

Житель Комсомольска-на-Амуре, бросивший своих маленьких детей в столичном аэропорту Шереметьево и приговоренный за это к тюремному сроку, вышел на свободу. Это произошло спустя две недели после суда.

«Он освободился. У него закончился срок из-за перезачета день за полтора нахождения в СИЗО. Десять месяцев ушли в зачет», - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

В конце ноября Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре приговорил местного жителя к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности») и части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Под стражу осужденный был взят в середине февраля.

Напомним, в январе текущего года 41-летний мужчина, прилетел со своими сыновьями в возрасте 5 и 8 лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, после чего оставил их в аэропорту Шереметьево с запиской о том, что не может о них заботиться. В этот же день он один улетел в Ростов-на-Дону, а затем уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. Данное происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Детей вскоре вернули в Комсомольск-на-Амуре и передали матери.

Перед этим мужчина через интернет-приложение с помощью мобильного телефона своей знакомой пенсионерки попытался украсть с ее банковского счета денежные средства в размере 100 тысяч рублей, однако попытку перевода заблокировал банк.

На суде злоумышленник признал себя виновным только в хищении денег, а по факту оставления несовершеннолетних в опасности свою вину он не признал, поскольку считает аэропорт безопасным местом.