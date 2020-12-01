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В МЧС назвали самые пожароопасные районы Подмосковья

Тамара Астапенкова
05:45 01.12.2020
Наименьшее число пожаров регистрируется в небольших по площади муниципальных образованиях, которые ограничиваются одним населенным пунктом.
В МЧС назвали самые пожароопасные районы Подмосковья
© Фото: flickr

С начала 2020 года чаще всего пожары в Московской области возникали в Раменском, Воскресенском, Орехово-Зуевском и других районах. Наименьшее число возгораний было зафиксировано в Лыткарино, Дубне, Ивантеевке и других городах. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС РФ.

«Наибольшее число пожаров на территории Московской области с начала 2020 года произошло в Раменском, Воскресенском, Орехово-Зуевском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Истринском, Серпуховском и Подольском городских округах», - приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве добавили, что это объясняется рядом причин: площадью территорий муниципального образования, наличием сельскохозяйственных земель, полей, на которых в основной происходит горение травы и мусора. Также на ситуацию с пожарами влияет большое количество населенных пунктов и садовых товариществ.

В МЧС уточнили, что наименьшее число пожаров регистрируется в небольших по площади муниципальных образованиях, которые ограничиваются одним населенным пунктом.

«Из такой категории можно выделить городские округа: Лыткарино, Дубна, Ивантеевка, Электрогорск, Реутов, Дзержинский, Фрязино, Черноголовка, Бронницы, Протвино, Лобня, Пущино, Красноармейск, Котельники», - говорится в сообщении.

В этих населенных пунктах с начала года было зарегистрирована менее ста пажаров, уточнили в ведомстве.

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