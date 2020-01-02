Женщина, которая в новогоднюю ночь увела девочку из квартиры в Москве, объяснила свой поступок

Найдена пропавшая в новогоднюю ночь в Москве девочка. Как выяснилось, женщина, которая увела ее из квартиры, сделала это по просьбе самого ребенка. Об этом она рассказала на допросе в полиции, куда привела девочку.

«В ходе опроса женщина пояснила, что во время праздника, проживающие в квартире и гости поссорились, и девочка в слезах обратилась к ней, чтобы она увела ее из квартиры. В связи с чем она приняла решение отвести девочку к себе домой, а потом на следующий день вернуть матери», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным, которыми располагает следствие, семья, в которой воспитывается ребенок, давно находится на учете у полицейских, как неблагополучная.

«Следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания ребенка в указанной семьи», - добавила Иванова.

Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав. Ребенок передан в органы опеки и попечительства, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.