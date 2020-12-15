Большинство россиян откажутся от зарубежного отдыха в Новый год

Подавляющее большинство россиян откажутся от новогодних путешествий. Такого мнения придерживаются опрошенные турагенты, эксперты и операторы связи. Заграничный вояж в планах менее чем у пяти процентов жителей страны.

В приоритете у отечественного туриста, как и прежде, турецкий берег. Анталья и Стамбул традиционно в топе не только летом, но и в январе, отмечают туроператоры. Сейчас на Турцию приходится более 70 процентов проданных туров, пишут «Известия».

Еще одним популярным направлением в этом году останется жаркий Занзибар, средняя стоимость путевки в который составляет 212 тысяч рублей. Также в списке предпочтений Куба, Индия, ОАЭ, Вьетнам и Таиланд.