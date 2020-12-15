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В МЧС разъяснили новые правила противопожарного режима

Ян Брацкий
03:45 15.12.2020
Обновленные требования будут действовать до 2026 года, после чего их можно будет пересмотреть в соответствии с требованиями времени.
В МЧС разъяснили новые правила противопожарного режима
© Фото: flickr

Новые правила противопожарного режима, которые вступают в законную силу с первого января, не вводят никаких дополнительных запретов для домовладельцев. Об этом сообщили в МЧС, комментируя новую редакцию правил противопожарного режима.

«Правилами не устанавливаются новые ограничения, а конкретизируются ранее существующие требования на основании причин и последствий крупных пожаров. Также они направлены на исключение устаревших, дублирующих и избыточных требований пожарной безопасности», - приводит ТАСС заявление ведомства.

В МЧС пояснили, что как  и прежде нельзя использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

Кроме того, на подвальных окнах и в оконных проемах запрещается установка глухих решеток, особенно если они являются эвакуационными выходами.

С первого января также изменятся правила установки шлагбаумов на придомовой территории. Теперь их монтаж возможен только при условии, что они не препятствуют проезду спецтехники. Это должна обеспечивать автоматическая система или специальный дежурный, отметили в МЧС.

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