В Иране заявили о неудачной попытке США сорвать совместные учения с Россией

США вместе с их союзниками пытались сорвать проведение совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая, которые проходили в конце декабря 2019 года в северной части Индийского океана. Об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, сообщает агентство Tasnim.

По его словам, для разработки планов срыва американцы провели экстренное совещание, однако Ханзади не стал уточнять, в чем именно состоял план США.

Совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая «Пояс морской безопасности» длились четыре дня и закончились 30 декабря 2019 года. Маневры проводились в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава ВМС Ирана Ханзади заявил, что Тегеран в конце года намерен провести еще одни совместные учения.