В России могут ужесточить наказание за хулиганство с оружием

Проект закона, который предусматривает закрепление насилия или угрозы его применения в качестве признака уголовно наказуемого хулиганства, а также ужесточение ответственности за хулиганство с применением оружия, внесен в Госдуму. Автором документа стал депутат Дмитрий Вяткин.

Как отметил народный избранник, по действующему Уголовному кодексу, лиц, совершивших такое нарушение с применением насилия, но без использования оружия, нельзя привлечь к ответственности. В связи с этим он предлагает внести в статью УК РФ «Хулиганство» дополнение, согласно которому данное деяние может быть совершено с «применением насилия к гражданам либо угрозой его применения», а не только с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как закреплено сейчас, информируют «Известия».

Помимо этого, по мнению парламентария, применение оружия или иных предметов в качестве оружия должно быть признано таким же отягчающим обстоятельством, как хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой. В случае принятия данных поправок, за такие действия нарушителю будет грозить лишение свободы на срок до семи лет, как и в случае с групповым хулиганством.

В правительстве уже дали положительный отзыв на этот проект закона, высказав при этом замечание, согласно которому предлагаемая депутатом Дмитрием Вяткиным редакция статьи о хулиганстве дает «возможность назначения равнозначных по строгости наказаний за хулиганство с применением насилия, которое выразилось, например, в причинении тяжкого вреда здоровью, и за то же деяние, выразившееся в нереализованной угрозе применения насилия».

В воскресенье, 13 декабря, на Тверской улице Москвы неизвестный открыл стрельбу из окна автомобиля Maybach. По данным СМИ, в настоящий момент злоумышленник задержан, он является приятелем столичного бизнесмена, на которого оформлена дорогостоящая машина. Правоохранителям известно, что огонь нарушитель спокойствия вел из охолощенного оружия. Против мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.