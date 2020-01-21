Подросток спас жителей целого подъезда при пожаре на Урале
Сам смелый юноша попал в больницу, отравившись едким дымом, пока выводил людей на улицу.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Екатеринбурге 15-летний подросток помог жителям подъезда на улице Торговой спастись от пожара, произошедшего в результате возгорания детской коляски.
В районе 4 утра юноша разбудил всех соседей и пытался ликвидировать возгорание, однако надышался ядовитого дыма, который к тому времени уже заполонил весь подъезд, из-за чего ему самому понадобилась срочная госпитализация.
В результате происшествия обошлось без жертв - 16 взрослых и 4 детей эвакуировались благодаря своевременной реакции юноши.
Прибывшие на место спасатели быстро потушили летнюю коляску, пишет портал Е1.ру.