Подросток спас жителей целого подъезда при пожаре на Урале

В Екатеринбурге 15-летний подросток помог жителям подъезда на улице Торговой спастись от пожара, произошедшего в результате возгорания детской коляски.

В районе 4 утра юноша разбудил всех соседей и пытался ликвидировать возгорание, однако надышался ядовитого дыма, который к тому времени уже заполонил весь подъезд, из-за чего ему самому понадобилась срочная госпитализация.

В результате происшествия обошлось без жертв - 16 взрослых и 4 детей эвакуировались благодаря своевременной реакции юноши.

Прибывшие на место спасатели быстро потушили летнюю коляску, пишет портал Е1.ру.