В Госдуме отреагировали на слова спикера Эстонии о Тартуском договоре

Заявления спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о Тартуском мирном договоре 1920 года в вопросе российско-эстонской границы являются некорректными и неприемлемыми. Так считает глава Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

На своей странице в Twitter он написал, что это отбрасывает Москву и Таллин на 15 лет назад, когда стороны подписали договоры о сухопутной и морской границе.

Ранее спикер парламента Эстонии Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный с Советской Россией, действует до сих пор и находится в реестре ООН.

Подобное заявление Пыллуаас делает не в первый раз. Он называет эти земли «аннексированными».

Москва считает, что договор утратил свою силу после того, как Эстония вошла в состав СССР в 1940 году. О том, что этот документ является лишь частью истории, эстонскому парламентарию ранее напомнили в МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказала сожаление по поводу того, что официальный Таллин продолжает делать «все более провокационные и абсурдные заявления» вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией.