Экстремальное тепло: в Гидрометцентре объяснили аномальную погоду в России

Зимой 2019-2020 года был зафиксирован самый продолжительный период положительных температур, заявил и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

На протяжении всего периода погоду определяет теплый ветер с Атлантики, из-за чего в азиатской части страны теплая погода превратилась в «экстремально теплую».

«Атлантический воздух перемещается по территории России, чтобы достичь Сибири и трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, он генетически теплый», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Накануне сообщалось, что с 20 по 26 января температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 11-12 градусов.