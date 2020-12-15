В стране и мире Трамп назвал имя исполняющего обязанности генпрокурора США Роман Захаров По словам президента США, после Рождества исполнять обязанности генпрокурора страны будет Джефф Розен. © Фото: Chris Kleponis - Pool, via CNP Consolidated News Photos, Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр покинет свой пост в преддверии Рождества, а его место займет Джефф Розен. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. «Только что провел очень хорошую встречу с генеральным прокурором Биллом Барром. У нас были очень хорошие отношения, он проделал отличную работу... Билл уйдет незадолго до Рождества... Заместитель генерального прокурора Джефф Розен, выдающийся человек, станет исполняющим обязанности генпрокурора», - написал он в своем Twitter. В настоящий момент также известно, что пост заместителя генерального прокурора Соединенных Штатов займет Ричард Донохью. Ранее Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет. По словам американского лидера, он планирует реализовать запрет, несмотря на то, что документ получил поддержку парламента, что позволяет обойти вето президента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика