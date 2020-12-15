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Трамп назвал имя исполняющего обязанности генпрокурора США

Роман Захаров
02:06 15.12.2020
По словам президента США, после Рождества исполнять обязанности генпрокурора страны будет Джефф Розен.
Трамп назвал имя исполняющего обязанности генпрокурора США
© Фото: Chris Kleponis - Pool, via CNP Consolidated News Photos, Globallookpress

Генеральный прокурор США Уильям Барр покинет свой пост в преддверии Рождества, а его место займет Джефф Розен. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Только что провел очень хорошую встречу с генеральным прокурором Биллом Барром. У нас были очень хорошие отношения, он проделал отличную работу... Билл уйдет незадолго до Рождества... Заместитель генерального прокурора Джефф Розен, выдающийся человек, станет исполняющим обязанности генпрокурора», - написал он в своем Twitter.

В настоящий момент также известно, что пост заместителя генерального прокурора Соединенных Штатов займет Ричард Донохью.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет. По словам американского лидера, он планирует реализовать запрет, несмотря на то, что документ получил поддержку парламента, что позволяет обойти вето президента.

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