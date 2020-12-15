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Врач объяснила, почему нельзя спать рядом со смартфоном

Ян Брацкий
02:47 15.12.2020
Радиочастотное излучение мобильного устройства может провоцировать онкологические заболевания, бесплодие и психические расстройства.
Врач объяснила, почему нельзя спать рядом со смартфоном
© Фото: freepic

Сон по соседству со смартфоном или другим гаджетом может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В этом уверена врач-невролог Мария Игнатова. С ее слов, мобильный телефон лучше не класть на прикроватную тумбочку, так как радиочастотное излучение устройства поглощается тканями тела человека.

«По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств», - перечислила врач в беседе с  агентством «Прайм».

Хуже всего радиочастотное воздействие переносят дети, беременные и страдающие от сердечных недугов пользователи, добавила она. Кроме того, не стоит пользоваться смартфоном в темноте.

«Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз», - предупредила Игнатова.

Однако достоверных данных о негативном влиянии излучения смартфонов на организм человека на сегодняшний день нет. Тем не менее, держать гаджет лучше подальше от подушки, настаивает эксперт.

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