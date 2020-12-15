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Выборщики официально назвали Байдена президентом США

Роман Захаров
02:46 15.12.2020
Байден получил не менее 302 голосов выборщиков.
Выборщики официально назвали Байдена президентом США
© Фото: Joel Marklund, globallookpress

Коллегия выборщиков подтвердила избрание демократа Джо Байдена президентом США. Он получил не менее 302 голосов против 232 у действующего главы государства республиканца Дональда Трампа.

Предполагается, что за Байдена в ближайшем будущем также проголосуют Гавайи с четырьмя голосами выборщиков, и счет станет 306 против 232, передает РИА Новости.

Следующим этапом станет сертификация конгрессом решения коллегии выборщиков. Мероприятие пройдет 6 января. Инаугурация Байдена намечена на 20 января - спустя две недели после утверждения конгрессом.

Выборы президента в США прошли 3 ноября. Их результаты долго оставались неясными, так как Трамп и Байден шли примерно вровень. Однако недавно стало очевидно, что победу все же одерживает демократ. Дональд Трамп, в свою очередь, отказался признавать поражение, сославшись на случаи подтасовки голосов, которые, по его совам, имели место быть.

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