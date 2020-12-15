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В Минздраве назвали число россиян, лечащихся от коронавируса дома

Роман Захаров
23:58 15.12.2020
Глава ведомства также сообщил, сколько граждан РФ лечатся от инфекции в больницах.
В Минздраве назвали число россиян, лечащихся от коронавируса дома
© Фото: freepik

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России 80% зараженных COVID-19 пациентов (900 тысяч человек) проходят лечение в домашних условиях. В стационарах же, про словам министра, находятся 216 тысяч заболевших.

«В целом сегодня 80% населения получают помощь амбулаторно. Это 900 тысяч пациентов, и на стационарных койках находятся на лечении 216 тысяч пациентов», - сообщил руководитель ведомства на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мурашко при этом добавил, что еще 15 тысяч пациентов находятся на провизорных койках, где ждут подтверждения диагноза.

Ранее министр здравоохранения РФ рассказал, может ли COVID-19 передаваться новорожденным детям, если их мать, будучи беременной, заразилась данной инфекцией. 

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