Ученые опровергли один из мифов о COVID-19

Новая коронавирусная инфекция не приводит к потере слуха. Обратные утверждения являются заблуждением. С таким заявлением выступили ученые из Тель-Авивского университета, которые проанализировали данные заболевших из первой волны COVID-19 в стране.

В опыте принимали участие инфицированные пациенты стационаров и контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.

«COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф», - написал один из экспертов в статье для издания EurekAlert.

Впрочем, частичная или даже полна потеря слуха при коронавирусе возможна, оговорились ученые, но это является только временным симптомом, который вызван индивидуальными особенностями течения болезни.

Ранее стало известно, что в Москве за минувшие сутки скончались еще 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число летальных исходов в российской столице достигло 10 095 человек.