Еще 73 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Еще 73 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении.

Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице увеличилось до 10 095.

Ранее замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что столичное руководство не планирует закрывать рестораны и магазины в городе в связи с эпидемиологической обстановкой. Также, по его словам, в новогодние праздники не будет вводится дополнительных ограничений для досуговых мест.