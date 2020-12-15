Еще 73 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки
Общее число умерших пациентов с коронавирусом в столице увеличилось до 10 095.
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Еще 73 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении.
Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице увеличилось до 10 095.
Ранее замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что столичное руководство не планирует закрывать рестораны и магазины в городе в связи с эпидемиологической обстановкой. Также, по его словам, в новогодние праздники не будет вводится дополнительных ограничений для досуговых мест.