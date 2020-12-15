В стране и мире Кадыров заявил о ликвидации спецслужбами боевика в Чечне Ян Брацкий Ликвидированным участником незаконных бандитских формирований оказался Казбек Байдулаев. © Фото: НАК Спецслужбы ликвидировали вооруженного боевика в Чечне. О проведении контртеррористической операции сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно», - приводит РИА Новости слова Кадырова. Ранее оперативники ФСБ задержали в Чечне двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участников убийства 15 российских военнослужащих в 1999 году. Операция проводилась при взаимодействии со Следственным комитетом и МВД, при силовой поддержке Росгвардии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика