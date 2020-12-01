В стране и мире Путин посетит Тобольск и проведет совещание по развитию нефтегазохимической отрасли Иван Линдеманн Кроме того, глава государства встретится с губернатором Тюменской области. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Первого декабря Владимир Путин посетит Тобольск. Там президент России проведет совещание по развитию нефтегазохимической отрасли. Об этом сообщил Дмитрий Песков. «Посетит предприятие «ЗапСибНефтеХим» - крупнейший нефтехимический комплекс России. В режиме видеосвязи проведет совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России и встретится с губернатором Тюменской области Моором», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. По словам пресс-секретаря президента, в поездке его будет сопровождать в том числе полпред главы государства в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика