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В центральной России пройдут ледяные дожди

Анна Касаткина
22:10 15.12.2020
Погодное явление угрожает гололедицей и авариями на сетях.
В центральной России пройдут ледяные дожди
© Фото: freepik

В регионах центральной России на этой неделе снова могут пройти ледяные дожди. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«После понижения температуры в субботу на всей европейской России опять произойдет повышение», – сообщил он.

Вильфанд назвал ледяные дожди действительно опасным явлением. В частности, оно грозит авариями на электросетях. Гололедица может привести к травмам в результате падений и ДТП. Кроме того, под весом накопившегося льда могут падать деревья и слабоукрепленные конструкции, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что ледяные дожди обрушились на несколько регионов центральной России, из-за чего участились аварии на дорогах, произошли отключения света, а в травмпунктах выстроились очереди.

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