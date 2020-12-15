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Более 640 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за сутки

Виктория Ивашечкина
22:27 15.12.2020
Российские миротворцы обеспечивали безопасность передвижения колонны автобусов.
Более 640 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за сутки
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Минобороны РФ сообщили, что более 640 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки. Безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы.

«Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», - сказано в сообщении.

Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах. Военнослужащие РФ также оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы в начале декабря обезвредили порядка тысячи взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Работа по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил продолжается.

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