Более 640 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за сутки

В Минобороны РФ сообщили, что более 640 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки. Безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы.

«Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», - сказано в сообщении.

Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах. Военнослужащие РФ также оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы в начале декабря обезвредили порядка тысячи взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Работа по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил продолжается.